Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a Vibo Valentia e frazioni per carenza di acqua potabile sulla rete idrica comunale a causa di alcuni lavori programmati da Comune e Sorical (sostituzione di apparecchiature idrauliche lungo la condotta adduttrice dell’Alaco).



È quanto disposto con apposita ordinanza dal sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, non potendo funzionare – proprio per mancanza di acqua – i servizi igienici nelle strutture scolastiche rese, quindi, temporaneamente inagibili.



Il fermo dell’acquedotto Alaco interesserà, oltre la città di Vibo, anche i comuni di Sorianello, Pizzo, Pizzoni, Gerocarne, Stefanaconi, Sant’Onofrio e Ionadi, anche se in tali centri non sono state emesse analoghe ordinanze riguardanti le scuole dai rispettivi primi cittadini.