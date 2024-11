Lo ha dichiarato il consigliere regionale Giuseppe Mangialavori (Cdl) a proposito dell'esclusione dei due comuni dal servizio navetta istituito all'aeroporto di Lamezia Terme per collegare lo scalo con la 'Costa degli Dei'

Verrebbe da dire: “Figli di un dio minore!”. Ma la battuta sarebbe fin troppo scontata. Eppure, la sensazione che si ricava è proprio questa. Il riferimento è all’omesso collegamento, dei comuni di Joppolo e Nicotera con l’aeroporto di Lamezia Terme. La navetta istituita per collegare il più importante scalo aereo con la più popolosa realtà turistica della Calabria, denominata “Costa degli dei”, va accolta con favore. Ma l’esclusione di due comuni, inseriti in tale area, è quanto meno censurabile. Le ragioni burocratiche addotte in merito non sembrano irrisolvibili. É chiaro, infatti, che se esiste la volontà politica, un ente come la Regione reperisce risorse ed emette i necessari provvedimenti per garantire piena fruibilità del servizio in questione. Tutto ciò presuppone una coerente programmazione sulla politica di promozione turistica; nel caso di specie esercitata in modo incompleto. L’auspicio è che nelle prossime ore si possa superare ogni impedimento formale e sostanziale che è ostativo al servizio di navetta di che trattasi e che risulta estremamente penalizzante per i territori di Joppolo e Nicotera. Tanto più che in un contesto di crisi come quello attuale, il Turismo rappresenta una risorsa imprescindibile per la promozione dell’economia locale.