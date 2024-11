Disagi e dispersione d'acqua nella cittadina crotonese. L'ente si è rivolto ai carabinieri: «Continueremo la nostra azione per evitare sprechi e atti di ritorsione»

«Non ci fermeremo e non faremo prevalere una minoranza che perpetua atti illegali soprattutto contro gli agricoltori onesti. Una manomissione fuorilegge sulle valvole di alcuni impianti irrigui a Isola Capo Rizzuto ha creato disagi e dispersione d'acqua». Lo afferma, in un post sul suo profilo Facebook, il Consorzio di bonifica della Calabria.

«I nostri tecnici - aggiunge l'ente - hanno prontamente segnalato la manomissione e subito è stata sporta denuncia. Ringraziamo l'Arma dei carabinieri, che sta sostenendo con rigore e abnegazione la nostra azione. E ribadiamo che proseguiremo, certamente con equilibrio ma con la dovuta fermezza, la nostra azione per evitare sprechi di ogni tipo e, ancora di più, atti di ritorsione. La risorsa acqua non è infinita».