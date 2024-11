Secondo una prima ricostruzione la lite sarebbe scoppiata per futili motivi e diversi testimoni hanno udito lo sparo. Indagano i carabinieri

Nel tardo pomeriggio di oggi a Grisolia, sul Tirreno cosentino, è scoppiata una maxirissa, che si è sedata soltanto grazie all'arrivo dei carabinieri. L'alterco, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scoppiato per futili motivi e ha visto il coinvolgimento di due famiglie del posto. Durante la lite sarebbe stato esploso in aria un colpo di fucile, udito da diversi testimoni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Le indagini sono affidate alla Compagnia dei carabinieri di Scalea, coordinata e diretta dal capitano Andrea Massari.