La vittima tratta in salvo dagli agenti della squadra volante. Nell'abitazione dell'uomo rinvenuta anche un'arma con matricola punzonata

Un uomo di 44 anni, R.L., con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dagli agenti della squadra volante di Cosenza per detenzione illegale di una pistola clandestina e per il reato di maltrattamenti in famiglia.



In particolare la polizia, allertata da una telefona giunta al centralino del 113, è intervenuta in un’abitazione del quartiere San Vito, dove il 44enne stava aggredendo la moglie davanti ai figli minori.



Il tempestivo arrivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi per la donna, vittima delle condotte violente e minacciose del coniuge, iniziate dalla sera precedente e protrattesi per tutta la notte. Dopo aver riportato alla calma l’arrestato, gli agenti hanno proceduto ad un accurato sopralluogo, rilevando chiari segni di danneggiamento agli infissi. Nel corso della perquisizione inoltre, il personale di polizia ha rinvenuto, nascosta in una cassetta di derivazione elettrica, una pistola Beretta calibro 6,35 con matricola punzonata, provvista di caricatore rifornito di cinque colpi, insieme ad altre sei cartucce per pistola calibro 9x21. Dopo le formalità di rito R.L. è stato condotto in carcere su disposizione del pm di turno.

Salvatore Bruno