Il cuore del piccolo Giovanni ha smesso di battere. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo ma le chance di sopravvivenza erano assai ridotte

Ha cessato di battere il cuoricino del piccolo Giovanni, venuto alla luce ieri pomeriggio, 17 marzo, a bordo dell’elisoccorso di Cosenza. Nato alla 26esima settimana le sue chance di sopravvivenza erano purtroppo molto ridotte. Immediate ricoverato nella terapia intensiva neonatale dell’Annunziata, i sanitari, hanno fatto il possibile per salvarlo, ma non sono riusciti a compiere il miracolo.