È stato colto da un improvviso malore un uomo alla guida di un mezzo furgonato sulla strada statale 280 di collegamento tra Catanzaro e Lamezia Terme. Sul posto sono immediatamente intervenuti l'Anas e la Polizia Stradale e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'uomo di cui non si conoscono le generalità è stato colto da un arresto cardiocircolatorio mentre di trovava a bordo della sua auto. Si registrano rallentamenti nella circolazione e il traffico deviato sulla corsia di sorpasso. L'incidente è avvenuto allo svincolo di Lamezia Terme su via del Progresso in direzione Catanzaro.