L'uomo è sfuggito al blitz della guardia di finanza che il 24 luglio scorso ha portato in carcere dodici persone

ROMA – Il 24 luglio scorso era sfuggito all’arresto disposto dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. E’ stato individuato e fermato dagli uomini del servizio centrale operativo della polizia nel quartiere San Giovanni a Roma. Vincenzo Crisafi, 36 anni, ritenuto dagli inquirenti vicino alle cosche Romeo e Giorgio di San Luca è destinatario di un provvedimento cautelare emesso dal gip del Tribunale di Reggio per traffico internazionale di droga. Con questa accusa dodici persone sono finite in manette il 24 luglio nel corso di un’operazione condotta dalla guardia di finanza. Crisafi è accusato, in concorso con altri indagati, di aver fatto arrivare nel porto di Gioia Tauro alcune spedizioni di cocaina nascoste su container provenienti dall’America Latina.