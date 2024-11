I vigili del fuoco stanno monitorando le zone di Dipignano e Mendicino, oltre a un nuovo rogo sviluppatosi nei pressi di Carolei

La situazione degli incendi che si sono sviluppati ieri nella zona a sud di Cosenza, viene definita seria dai vigili del fuoco. Per tutta la notte sono state controllate le fiamme tra i comuni di Dipignano e Mendicino, assieme a un altro incendio a Carolei e che ha causato anche la chiusura temporanea dell’autostrada e la morte di una ventina di capi bestiame in stalla.

Cosenza è stata avvolta per tutta la notte da una densa coltre di fumo che ha reso l’aria irrespirabile. Ieri sera sono state fatte rientrare nelle loro abitazioni una decina di famiglie che erano state allontanate per precauzione.



Come riportato dal’agi, sono cinque le squadre in azione a terra, supportate dall’alba da un aereo, che potrebbe essere affiancato da altri velivoli in mattinata.