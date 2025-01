Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, ha assolto dall’accusa di dichiarazione infedele, perché il fatto non sussiste, l’imprenditore e sindaco di Feroleto Antico, Pietro Fazio.

Secondo l’accusa, Fazio, nella sua qualità di rappresentante legale della Ga.Pi. Immobiliare srl, avrebbe indicato nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2013, elementi attivi inferiori a quelli effettivi per l’importo di 1.046.738,35 euro, risultante dalla differenza tra l’importo percepito di 1.446.500 euro a seguito di erogazione del leasing da parte di “MPS Leasing & Factoring s.p.a.” e l’importo imponibile afferente i costi sostenuti per la realizzazione diretta di parte dei lavori relativi all’impianto fotovoltaico oggetto di contratto di leasing. Lo stesso non avrebbe, inoltre, annotato in contabilità una fattura emessa da una società che avrebbe dovuto fornire l’intero impianto, in tal modo sottraendosi al pagamento del fornitore.

Al termine del processo l’accusa aveva chiesto la condanna ad un anno e sei mesi di reclusione ma il giudice, accolte le deduzioni difensive del professore Mario Murone, ha assolto l’imputato.

Costi regolarmente annotati e nessuna evasione fiscale

Il giudice Gian Marco Angelini ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, giungendo a questa conclusione dopo aver esaminato la copiosa documentazione fiscale e contabile allegata dalla difesa, costituita dalle fatture emesse dalle imprese che avevano realizzato parte dei lavori nonché dalla valutazione, con apposita consulenza tecnica di parte, del valore dei lavori effettivamente svolti dalla società fornitrice dell’impianto. La ricostruzione contabile che ha dimostrato la correttezza dell’operato della società è stata effettuata dal consulente di parte Dario Gaetano.

Nessun dubbio, stabilisce la sentenza, sulla effettività dei costi sostenuti e sulla regolare tenuta della contabilità della Ga.Pi. Immobiliare srl, inerente a tutti i lavori oggetto di contestazione.