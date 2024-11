Eccola come si è svegliata stamattina la cittadina turistica di Tropea. I tetti delle case e le strade della nota località turistica del vibonese, completamente imbiancati da una coltre di neve caduta copiosa nella notte.

Lo scenario ha sorpreso i residenti della città rivierasca per uno spettacolo che non si presentava dal lontano 1998 quando anche il vibonese venne investito da un’eccezionale ondata di gelo. Temperature sotto lo zero anche a bassa quota hanno regalato questo meraviglioso spettacolo ripreso da Saverio Caracciolo.