Scontro stamattina sulla statale 106 jonica, nel comune di Ardore, tra due furgoni. Ad avere la peggio un 75enne, ora in ospedale in prognosi riservata.

Reggio Calabria – Ancora un incidente sulla statale 106. Stamani intorno alle 8 si sono scontrati due furgoni: sul primo viaggiava un 74enne di Palizzi, ora ricoverato in condizioni gravissime; sull’altro furgone, un 55enne di Sant’Ilario e un 56enne di Gerace. Per questi solo lievi ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i Carabinieri di Locri, che hanno bloccato la circolazione fino alle 10. I due mezzi sono stati sequestrati, per ricostruire la dinamica dell’incidente.