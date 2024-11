Il rinvenimento della droga è avvenuto, nel corso di un rastrellamento, in un casolare abbandonato di Marina di Gioiosa Jonica

Oltre 10 chili di marijuana, 130 semi di canapa indiana, una bilancia di precisione e numerose cartucce calibro 20 a pallini sono stati sequestrati dai carabinieri della stazione di Marina di Gioiosa Jonica e dai loro colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori. Il rinvenimento della droga è avvenuto, nel corso di un rastrellamento, in un casolare abbandonato, in contrada Junchi del centro della Locride.

Sempre nell’ambito di alcuni servizi di controllo straordinario del territorio i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Locri hanno denunciato M.I., 53enne di Careri, per guida in stato di ebrezza alcolica. L’uomo è stato sorpreso alla guida di un’autovettura con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dalla legge.





I Carabinieri della Stazione di Placanica hanno arrestato Pasquale Talia, 31enne del posto già agli arresti domiciliari, destinatario di un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri. L’uomo dovrà scontare una pena di oltre dieci anni di reclusione per tentato omicidio aggravato commesso nel 2013 mentre i militari della della Stazione di Riace hanno arrestato Angelo Carina, 51enne di Bagnara Calabra, attualmente agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica del posto, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria dovendo, lo stesso, scontare una pena residua di 1 anno, 6 mesi e 8 giorni di reclusione per rapina e estorsione aggravata dal metodo mafioso.