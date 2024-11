Ha causato la morte dell’anziano compagno rovesciandogli addosso una pentola di acqua bollente

Un arresto per omicidio preterintenzionale e maltrattamenti è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Cosenza. A finire in manette Pina Ferrari, 67 anni di Castrovillari, condannata in via definitiva a otto anni di reclusione.

La Ferrari nel maggio del 2013 aveva causato la morte dell'anziano compagno Donato Annesi deceduto al "Cardarelli" di Napoli al centro grandi ustionati.

Annesi era stato ricoverato dopo che la donna gli aveva rovesciato addosso una pentola di acqua bollente sul corpo come punizione per avere urinato a letto.

Francesco Pirillo