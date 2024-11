I Carabinieri della compagnia di Cosenza hanno arrestato 8 persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Cosenza - Gli arrestati, contigui a elementi di spicco della criminalità organizzata, costituivano un gruppo criminale che gestiva una vera e propria centrale dello spaccio di eroina e cocaina a Cosenza, nella zona di Via Popilia. L'operazione, denominata "Black Mamba", giunge al termine di indagini iniziate nel 2014, che hanno portato al sequestro di notevoli quantitativi di droga. A coordinare le indagini i sostituti Giuseppe Visconti e Antonio Cestone, coordinati dal procuratore Dario Granieri.



I dettagli dell'operazione Black Mamba - Otto le misure cautelari di cui 5 in carcere e 3 agli arresti domiciliari, con l'accusa di spaccio e detanzione di sostanze stupefacenti. Alcuni degli arrestati sono contigui al gruppo Lanzino.



L'organizzazione verticistica risiedeva nell'ultimo lotto di via Popilia a Cosenza. L'approvvigionamento avveniva anche da fuori regione, mentre la droga veniva conservata in un appartamento disabitato sito in via Panebianco. Tra gli arrestati anche il locatario dell'appartamento, unico incensurato. Al momento i carabinieri stanno cercando di capire se l'agente immobiliare ha affittato altri appartamenti ad altri soggetti per attività illecite.



La droga, secondo quanto riferito dagli investigatori, veniva lanciata dal balcone, da dietro una tenda e poi venduta agli assuntori. Durante l'attività sono stati recuperati 600gr di stupefacenti.

Gli arrestati - Leporato Armando, Pacia Fedele, Paese Toni, Bertocco Enzo, Giordano Daniel, Mazzei Carlo, Shtski Jamal, Bosco Luca.