Restano in carcere i dodici fermati nell’ambito dell’operazione ‘Doomsday’ contro esponenti del clan Rango-Zingari di Cosenza

Il gip del tribunale di Cosenza, Sergio Caliò, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per le dodici persone fermate, martedì scorso, nell'ambito dell'operazione "Doomsday". L’operazione è rivolta contro la cosca Rango-Zingari di Cosenza nei confronti di esponenti di spicco della 'ndrangheta accusati di associazione mafiosa, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e detenzione e porto illegali di armi.

In carcere: Leonardo Bevilacqua, Cosimo Bevilacqua, Danilo Bevilacqua, Simone Santoro, Antonio Intrieri, Domenico Mignolo, Francesco Vivacqua, Alberto Ruffolo, Francesco Ciancio, Gianluca Cinelli, Gianluca Barone, 42 anni; Mario Mignolo, 25 anni, fratello di Domenico Mignolo.