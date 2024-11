Si chiama Paola Caruso. Ha 35 anni e negli ultimi mesi è spesso in tv ospite nel salotto della signora di canale 5 Barbara D'Urso. Nata e cresciuta in un paese catanzarese l'ex bonas di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis, è tornata alla ribalta raccontando la sua storia che ha commosso milioni di telespettatori. Adottata quando era poco era ancora bambina, da poco diventata mamma anche lei del piccolo Michelino, le rimaneva ora un solo desiderio: conoscere i suoi genitori biologici. E così Barbara D'Urso che ama regalare sorrisi e strappare lacrime non si è lasciata scappare l'occasione. In men che non si dica è partita alla ricerca della madre biologica dell'esuberante showgirl riuscendo nell'intento. Mamma Imma, che vive a Catanzaro, e Paola si sono riabbracciate tra urla, lacrime e abbracci.

Non contenta Paola ha voluto mettersi anche sulle tracce del padre naturale che la madre dice essere un calciatore del Catanzaro del campionato tra glia anni '84-'85. L'uomo indicato dalla mamma, però, ha fatto sapere alla D'Urso nel corso della puntata del programma andata in onda ieri sera, di non aver nulla a che fare con quella paternità. Paola è rimasta delusa ma spera ancora di poterlo incontrare: «Secondo me ha reagito così perché deve riflettere». Intanto sul web e sui social si fa a gara per scoprire l’identità del calciatore misterioso. Insomma… una vicenda ancora tutta aperta.