VIDEO-FOTO | Oggi sarà consacrata la chiesa costruita per volontà della mistica. Migliaia i fedeli arrivati da tutta Italia

È il giorno dell'apertura al culto e alla preghiera della chiesa Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime di Paravati. Una chiesa, così come l'intera Villa della Gioia, che nascono dalla volontà di mamma Natuzza e in particolare da un'apparizione della Madonna del 1944. Oltre 4mila i fedeli presenti che già da questa mattina presto hanno invaso il piazzale di Villa della Gioia.

In corso la liturgia presieduta dal vescovo mons. Nostro che proprio oggi festeggia il compleanno. Tanti i fedeli che si sono avvicinati per salutarlo e fargli gli auguri prima dell'inizio della solenne cerimonia. L'evento in diretta su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre, 411 TvSat e 820 Sky) e sulla nostra testata.

Grande la commozione dei tecnici che hanno progettato la struttura religiosa. Dagli aneddoti con la mistica Natuzza alle fasi preliminari della realizzazione della Chiesa. Dopo aver ripercorso i momenti salienti del percorso di edificazione, al vescovo Nostro è stata consegnata una miniatura del portale. Quindi l’ingresso in chiesa tra gli applausi dei fedeli.

Nei giorni scorsi l’apertura al culto è stata preceduta dall’ingresso al suo interno dell’effige della Madonna nelle sembianze di una fanciulla e con le braccia accoglienti, così come appariva alla mistica, di cui è in atto il processo di beatificazione.