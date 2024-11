FOTO | Lo storico monastero lambito dall'incendio. Vigili del fuoco e personale di Calabria Verde impegnati per tutta la notte nelle operazioni di spegnimento. Centinaia di ulivi secolari andati in fumo

Decine di uomini dei vigili del fuoco e di Calabria Verde sono impegnate da oltre venti ore a Cassano allo Jonio, nelle operazioni di spegnimento di un incendio di vaste proporzioni, sviluppatosi sulle colline che circondano il Santuario della Madonna della Catena, lambito dalle fiamme. Le attività sono supportate da canadair ed elicotteri. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 15 di ieri, 2 agosto.

Alimentato dalle alte temperature e dal vento, ha rapidamente aggredito centinaia di ettari di terreno, mandando in fumo anche diverse piante di ulivi secolari. Il personale antincendio ha lavorato per tutta la notte e alle prime luci dell’alba i mezzi aerei sono tornati a volare, riprendendo la spola tra il luogo interessato dal fuoco e la vicina costa jonica, per il rifornimento di acqua. Secondo quanto si è appreso, attualmente la situazione è sotto controllo ed anche gli ultimi focolai sarebbero stati ormai domati.