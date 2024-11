Nuovi particolari sui proprietari del gregge “sacro” e questi emergono proprio dal sindaco Michele Tripodi nel corso del Consiglio comunale convocato ad hoc

Come se non bastasse il sequestro fatto dai poliziotti, emergono nuovi particolari sui proprietari dell’altro gregge sacro di Polistena. A completare il quadro sul transito molesto e abusivo tollerato da anni, viene in aiuto l’approfondimento di altre notizie che il sindaco Michele Tripodi ha dato in consiglio comunale. Il primo cittadino arriva a fare il nome che mancava. Ma chi è Giuseppe Piccolo nominato da Tripodi?

I dettagli nel servizio di Agostino Pantano: