E' accaduto a Sersale, nel catanzarese, un uomo di 44 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia

Nell'arco di tre anni, dal 2012 ad oggi, ha angustiato il padre arrivando a anche a picchiarlo per ottenere denaro. Un uomo M.M. di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri a Sersale con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minaccia ed estorsione. L'arresto dell'uomo è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza emessa dalla sezione Gip-Gup del Tribunale di Catanzaro. Il quarantaquattrenne è stato portato nel carcere di Siano.