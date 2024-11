La piantagione, composta da 93 esemplari di altezza tra gli 80 e i 120 centimetri, era stata realizzata in una piazzola di un terreno demaniale

Questa mattina una piantagione di canapa indica è stata individuata dai Carabinieri della Stazione di Platì (RC), e dallo Squadrone eliportato cacciatori Calabria. La piantagione, composta da 93 esemplari di altezza tra gli 80 e i 120 centimetri, era stata realizzata in una piazzola di un terreno demaniale in contrada Lacchi di Platì. Le piante venivano annaffiate grazie a un impianto di irrigazione, con il sistema a goccia: tubi in gomma erano stati interrati per collegarsi a una fonte di acqua naturale presente a monte della piazzola. Tutte le piante, previa campionatura, sono state distrutte sul posto dai Carabinieri. Dall'inizio dell'estate sale cosi' a 23 il numero delle piantagioni scoperte dai Carabinieri del Gruppo di Locri che hanno eseguito 19 arresti, 8 denunce a piede libero e sequestrato e distrutto 4.211 piante.