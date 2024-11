Rosario Sergi torna, per il momento, alla guida del Comune di Platì. La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha infatti accolto la richiesta di sospensiva presentata dai suoi avvocati, i quali avevano impugnato il provvedimento in Cassazione. I giudici di piazza Castello hanno dunque sospeso il provvedimento di incandidabilità nei confronti del sindaco.

La notizia del ritorno in carica di Sergi è stata accolta positivamente dal Partito Repubblicano. «A mio nome e del partito che rappresento nella provincia di Reggio Calabria, esprimo soddisfazione per il reinsediamento del nostro sindaco repubblicano, quale amministratore del Comune di Platì, Rosario Sergi – ha espresso il segretario provinciale del Pri Gabriella Andriani – Egli torna ad operare in una comunità che ha la necessità di essere ben amministrata e tutelata con dedizione e con ‘la diligenza del buon padre di famiglia’, così come il Sindaco Sergi ha saputo finora gestire la ‘cosa pubblica’. A lui gli auguri di buon lavoro per il suo reinsediamento ed onore al merito a chi resta con tenacia sul fronte del nostro territorio».