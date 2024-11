Drammatico incidente per un operaio originario di San Giovanni in Fiore, deceduto in Piemonte, all’età di 44 anni. Si chiamava Giuseppe Cerminara. Era alla guida di una betoniera quando, percorrendo il Ponte di Predosa sulla Sp 179, nell’alessandrino, il mezzo pesante è precipitato per diversi metri, sul greto del sottostante torrente Orba. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto si è portato l’elisoccorso ma al loro arrivo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Lascia la moglie ed un figlio in tenera età. Particolarmente complicate le operazioni di rimozione del veicolo.