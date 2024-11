In visita nei posti dove ha vissuto il marito scomparso tragicamente insieme a une delle figlie due anni fa. Vanessa Bryant con è a Reggio Calabria, la città nella quale il marito Kobe, stella mondiale del basket visse quando aveva otto anni. È lei stessa a comunicarlo in un messaggio su Instagram a corredo della foto scattate sul corso Garibaldi, la via principale della Città e di altre scattate sulla via Marina.

Morto in un incidente nel 2020 insieme alla seconda delle sue quattro bambine, Gianna, il grande cestista statunitense Kobe Bryant trascorse qualche anno nella città dello Stretto quando era bambino. Un’infanzia che evidentemente non era stata dimenticata neanche dalla stella dell’Nba e figlio del grande Joe che militò nella Viola Reggio Calabria negli anni Ottanta, vivendo qui con la sua famiglia a quindi anche con il piccolo Kobe. Un legame che questa visita della moglie Vanessa con le figlie conferma essere duraturo e ancora oggi profondo.

«Un grande onore aver accolto nella nostra Citta Vanessa Bryant, moglie della leggenda Nba Kobe che proprio a Reggio Calabria ha vissuto nei primi anni della sua vita. In tanti in città, soprattutto tra gli appassionati del basket, ricordano il piccolo Kobe, che all’epoca aveva appena 8 anni, inseguire una palla a spicchi tentando di imitare le gesta di suo padre Joe, che in quegli anni militava proprio nella Viola», ha dichiarato il sindaco ff della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace.