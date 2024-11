Tre rapinatori hanno preso d’assalto le Poste di via Aldo Moro con il volto coperto da passamontagna. Indagano i carabinieri

Tre persone hanno portato a termine, questa mattina, una rapina in un ufficio postale di Lamezia Terme, in via Aldo Moro. I tre sono entrati in azione con il volto coperto da un passamontagna ed hanno minacciato impiegati ed utenti facendo credere di essere armati.

Dopo essersi impossessati dei soldi custoditi in una cassetta, circa 100mila euro, i tre sono fuggiti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza.