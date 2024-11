Vittima dell’aggressione un’anziana donna. Il 39enne si sarebbe scagliato contro di lei strappandole dal collo una catenina d’oro dal valore di mille euro

I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, a seguito di breve ma intensa attività investigativa, hanno tratto in arresto Tonino Carchidi, 39 anni, pregiudicato, resosi responsabile di rapina e lesioni personali cagionate ai danni di un’anziana donna.

In particolare, l’uomo, dopo un breve pedinamento, approfittando di un momento di distrazione della vittima, si è scagliata con violenza contro la stessa, strappandole dal collo una collana d’oro del valore di mille euro circa. Sul posto è intervenuta una pattuglia di Carabinieri, la quale ha constatato la presenza dell’anziana signora in forte stato di shock, riportante alcune ferite al volto e in altre parti del corpo.

(Tonino Carchidi)



A causa dei traumi riportati durante colluttazione la donna è stata accompagnata presso il locale Ospedale di Lamezia Terme per ricevere le cure del caso, riuscendo fortunatamente a cavarsela con qualche lieve escoriazione.

Dopo l’arresto, il 39enne, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia presso il carcere di Catanzaro Siano, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria inquirente.