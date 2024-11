Un incendio, di apparente natura dolosa, ha distrutto l’esercizio commerciale “Passion pizza” di Via Andiloro, nel quartiere Spirito Santo alla periferia Sud di Reggio Calabria. Il rogo, avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, ha danneggiato il locale impedendone il proseguito della attività ai titolari. Sul posto si è registrato l’intervento dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato che ha avviato le indagini. Nella mattinata inoltre, il Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, ha tenuto una riunione tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia sulla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nel territorio della Città Metropolitana.



Nel corso della riunione si è proceduto ad una attenta analisi del fenomeno dei danneggiamenti e degli atti intimidatori nei confronti degli esercizi pubblici nel territorio metropolitano in genere e nella Città di Reggio Calabria in specie, al fine di individuare le misure di contrasto. All’esito dell’incontro in Prefettura è stato disposto il potenziamento dei servizi di vigilanza, prevenzione e controllo del territorio in particolare nelle zone più a rischio del comune reggino. L’incendio della pizzeria “Passion pizza” è infatti, il terzo episodio di natura dolosa registrato in città. A metà novembre infatti, è stata data alle fiamme la pizzeria per celiaci “Zero Glutine life”, di Via Torrione in pieno centro cittadino mentre il 27 novembre scorso un incendio ha distrutto il bar “New Lady Coffe Club Kavè” nella centralissima via Orange.