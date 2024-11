I due fratelli avrebbero acquistato un autocarro fuori uso per ricavarne pezzi da ricambio da immettere sul mercato illegale e per rivenderne i rottami di metallo. Il tutto senza nessuna autorizzazione prevista dalle norme di legge

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Reggio Calabria hanno deferito, in stato di libertà due fratelli, entrambi noti alle Forze dell’Ordine, N.C. di anni 53 e N.D. di anni 46, per aver acquistato un autocarro fuori uso, al fine di avviarne illecitamente la demolizione, ricavarne pezzi di ricambio da immettere sul mercato illegale e per rivenderne i rottami di metallo residui. Il tutto senza nessuna delle autorizzazioni che le norme di legge prescrivono per le attività di autodemolizione, a tutela dell’ambiente.

Un automezzo, infatti, contiene materiali fortemente inquinanti e pericolosi, come i fluidi lubrificanti e refrigeranti, svariati elementi di metalli pesanti, e altri tipi di rifiuti speciali che devono essere raccolti e smaltiti secondo rigorose norme di legge in impianti autorizzati.