I carabinieri forestali della stazione di Cosenza hanno denunciato il titolare di un’azienda di Contrada Santa Chiara a Rende, per illecita combustione di rifiuti speciali. L’attenzione dei militari è stata attratta dal fumo denso ed acre che si levava nei pressi della sponda sinistra del Crati. Giunti sul posto hanno sorpreso un uomo intento a bruciare imballaggi in plastica, pannelli in legno truciolare rivestiti con laminati plastici e assemblati mediante colle e resine sintetiche, un aspirapolvere, lampade, pneumatici, tubature in plastica per cablaggi elettrici e tubature per scarichi domestici. Dopo lo spegnimento delle fiamme, il cumulo dei rifiuti è stato sequestrato.