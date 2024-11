Il provvedimento del Tar che ha sospeso l’ordinanza regionale con la quale si prevedeva anche la chiusura delle scuole primarie, ha effetto soltanto negli istituti frequentati dagli alunni di tredici famiglie del territorio di Paola che hanno a suo tempo promosso il ricorso. In altre parole, gli asili, le scuole elementari e le prime classi della scuola media restano chiuse in tutta la Regione, tranne gli istituti da cui è partito il ricorso.



Il Tar, infatti, precisa che il provvedimento ha effetto “nei limiti degli interessi dei ricorrenti”, escludendo dunque un’estensione ultra partes che avrebbe potuto determinare la riapertura in tutta la Regione.