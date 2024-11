L’uomo deve scontare 7 anni e 9 mesi di carcere

CORIGLIANO CALABRO (CS) - Aveva trovato rifugio in Calabria dopo aver lasciato l’Umbria per sfuggire all’arresto e al carcere. E’ finita a Schiavonea la latitanza di Ben Nasr Maaouia, 31 anni, cittadino tunisino da anni in Italia. E’ stato fermato stamani dagli agenti del commissariato di polizia di Rossano. L'uomo risulta destinatario di un ordine di esecuzione per cumulo pene emesso dall'ufficio esecuzioni penali della procura generale di Perugia che lo ha condannato, in via definitiva, all'espiazione della pena detentiva di anni 7, mesi 9 e giorni 5 per i reati di ricettazione, furto, violazione della legge sugli stupefacenti, falsa attestazione sulla propria identità, inosservanza all'ordine di lasciare il territorio nazionale. (rc)