Domani attesi i risultati di altri 38 test. Una parte dei prelievi biologici sarà inviata in un centro fuori regione per non sovraccaricare il laboratorio analisi di Catanzaro

Un risultato ancora parziale ma che fa tirare un sospiro di sollievo. La prima tranche di tamponi eseguiti lunedì dalle unità mobili sui cittadini di rientro in Calabria dalle regioni del nord Italia è risultata negativa. Gli accertamenti sono stati eseguiti nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, qui sono confluiti i test realizzati all'uscita auostradale di Falerna, alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme e all'aeroporto. Cinquanta quelli per i quali finora si conosce il risultato: tutti negativi. Una nuova seduta è prevista in serata con l'esame di altri 38 tamponi, il risultato si conoscerà solo domattina.

Laboratorio sotto pressione

Notevole il carico di lavoro che in questi giorni sta gravando il laboratorio analisi dell'ospedale Pugliese di Catanzaro. Nel pomeriggio di lunedì e ancora questa mattina sono stati qui trasportati circa 700 tamponi eseguiti dalle unità mobili che si sono aggiunti a quelli programmati in via ordinaria e che sono stati eseguiti su sospetti pazienti Covid. Già nel pomeriggio, tuttavia, i vertici aziendali hanno avuto un confronto con il dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria per rappresentare le difficoltà.

Tamponi spediti fuori regione

In primo luogo, l'impossibilità di avere risultati in tempi rapidi considerato l'eccessivo numero di tamponi e l'urgenza nel sottoporli ad esame. Così d'intesa con la Cittadella si è deciso di inviarli in un altro ospedale fuori regione, così come accaduto anche di recente per sgravare di lavoro il laboratorio analisi di Catanzaro. Solo nei prossimi giorni si conoscerà quale struttura sanitaria verrà nuovamente in soccorso della Calabria effettuando gli accertamenti sui tamponi dei cittadini di rientro.