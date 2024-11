A riconoscere Giovanni Procopio, il quarantenne di Girifalco scomparso il 27 ottobre, una sua concittadina

Girifalco (CZ) - E' stato riconosciuto da una sua concittadina il quarantenne di Catanzaro scomparso il 27 ottobre. A ritrovarlo dopo la segnalazione, i militari della stazione di San Lorenzo. Giovanni Procopio, 40enne di Girifalco è stato rintracciato in un bar della Capitale. Del suo caso si era anche interessata la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", dopo che i genitori avevano denunciato la scomparsa alla stazione dei carabinieri di Catanzaro. L'uomo era andato via senza soldi né telefono. Appresa la notizia del ritrovamento la famiglia si è subito messa in viaggio per la Capitale. A quanto pare, sembra che nelle ultime settimane Giovanni abbia vissuto nel quartiere romano di San Lorenzo chiedendo l'elemosina per sopravvivere. A riconoscerlo ieri, mentre si trovava davanti a un bancomat, è stata un'abitante di un paese vicino a Girifalco. La donna ha contattato i carabinieri che, dopo un'attività di ricerche in zona, hanno individuato il bar dove si recava abitualmente a mangiare e atteso il suo arrivo. L'uomo è stato convinto a seguire i militari in caserma ed è stato rifocillato in attesa dell'arrivo dei familiari.