Un drammatico incidente è avvenuto stamattina a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. In base alle prime ricostruzioni, un mezzo della raccolta rifiuti durante manovre di retromarcia avrebbe urtato una anziana che stava attraversando la strada in quel momento.

La donna, 81 anni, rovinando al suolo avrebbe battuto la testa. Vani i tentativi di soccorso, la signora è deceduta poco dopo. Sul sinistro indagano i Carabinieri Tenenza Rosarno coordinati dalla compagnia di Gioia Tauro. Sul posto anche la polizia locale.