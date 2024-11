Si attende che si liberi un posto nel polo destinato ai ricoveri per coronavirus. Astanteria nel frattempo stracolma e casi positivi in ambienti promiscui

Due pazienti Covid e uno sospetto in queste ore in pronto soccorso al “Nicola Giannettasio” di Rossano. Al contempo, l’astanteria è gremita di pazienti ordinari in attesa di ricovero e la sala d’attesa con utenza in codice giallo. Il contesto lavorativo si conferma sempre più complesso nel dipartimento di emergenza di I primo livello dello spoke di Corigliano-Rossano.

Si è in attesa di un posto letto per trasferire uno dei due pazienti colpiti dal coronavirus nella divisione Covid, anch’essa satura, così da liberare una stanza di isolamento adagiata a tale scopo nel pronto soccorso.

Poche ore fa è giunta in emergenza una delle due pazienti positive al covid che presenta patologie pregresse di una certa rilevanza. Nel frattempo si ripropone la problematica dei percorsi covid dedicati non in sicurezza e i pazienti trasportati in carrozzella in ambienti promiscui.