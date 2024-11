Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante di Crotone ha arrestato T. S., crotonese, classe 1981, tossicodipendente, con precedenti di Polizia, responsabile di rapina aggravata ai danni di un esercizio commerciale. In particolare – come indica una nota della Polizia – nel pomeriggio gli uomini della Volante si sono recati al supermercato “Simply” di Corso Mazzini, dove l'uomo era stato bloccato dal titolare dell'esercizio commerciale dopo aver tentato di trafugare nove bottiglie di liquori.

L'uomo, messo alle strette dal titolare dell’esercizio commerciale, non ha esitato ad infrangere una delle bottiglie asportate per utilizzarla come arma, dopo averla infranta nella parte posteriore. Lo stesso si è procurato, inoltre, volontariamente una ferita al braccio minacciando il titolare e gli operatori di Polizia di infettarli con il proprio sangue. Una volta bloccato, con non poche difficoltà, i poliziotti hanno proceduto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, a condurlo in carcere.