Il leader della Lega Nord sarà a Rossano martedì 24 maggio. Con Salvini anche il Senatore Raffaele Volpi, il Deputato Angelo Attaguile, Domenico Furgiuele Coordinatore regionale NcS, Bernardo Spadafora Primo dirigente regionale Noi con Salvini ed il Coordinatore territoriale Egidio Perri

ROSSANO (CS) - Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini sarà a Rossano martedi 24 maggio per testimoniare il suo sostegno al candidato a sindaco Giuseppe Antoniotti. Con lui giungeranno nella Sibaritide anche il Senatore Raffaele Volpi, segretario di Presidenza del Senato della Repubblica, il Deputato Angelo Attaguile già componente della Commissione parlamentare antimafia, Domenico Furgiuele Coordinatore regionale NcS, Bernardo Spadafora Primo dirigente regionale Noi con Salvini ed il Coordinatore territoriale Egidio Perri.

«Una tappa importante e molto attesa quella di Rossano – dichiara il coordinatore cittadino di NcS Egidio Perri – perché ad un territorio come il nostro, dove le aspettative della gente sono state finora completamente e puntualmente disattese e tradite da coloro che dovevano essere i referenti politici, servono certezze. La presenza di Salvini, giovane ed emergente leader politico italiano, rappresenta un modo per cercare di rinsaldare il rapporto di fiducia, ormai decaduto, tra i cittadini di Rossano e della Sibaritide con le Istituzioni. Al momento, nel panorama politico italiano, Salvini è l’unico interprete dei principi fondanti della destra, che si ritrovano – precisa ancora - nella tutela dell’identità nazionale, nell’affermazione del diritto alla giustizia, alla sicurezza e alla legalità, nella doverosa difesa della famiglia».

«Saremo a Rossano e nella Sibaritide - dichiara il coordinatore regionale di NcS Domenico Furgiuele - con il nostro leader nazionale e lo stato maggiore di NcS, per ribadire, ove ve ne fosse bisogno, chi rappresenta il vero centrodestra a Rossano. La scelta di supportare il progetto politico di Antoniotti, infatti, è legata ad un principio di coerenza e serietà soprattutto nel panorama allarmante e destabilizzante come quello che si è profilato in questa Città e un po’ in tutta la Calabria, dove destra e sinistra camminano ormai a braccetto in un incomprensibile trasversalismo messo in atto solo per accumulare voti. Tutto ciò – continua - si evince dal fatto che a Crotone, a Rossano e a Cassano allo Ionio, dove altre forze politiche ben più radicate, non saranno presenti, se non nascoste, come anonimi figuranti, nei meandri della miriade di liste civiche prive di identità, il movimento Noi con Salvini sarà presente con proprie liste ed il proprio simbolo. Di fatto – conclude il Coordinatore Regionale - il nostro movimento risorge o, meglio, sorge dalle ceneri del Centro-Destra. Il movimento che fa capo a Matteo Salvini, per la prima volta presente alle amministrative in Calabria, sarà l’unica forza ad innalzare il vessillo, tra le macerie di altri partiti volgenti verso un ineludibile tramonto, di una vasta area politico-culturale da molto tempo orfana di giusti riferimenti e castigata da troppi “cattivi interpreti».

L’appuntamento con Matteo Salvini è fissato per il prossimo Martedì 24 Maggio 2016 alle ore 19, in piazza Bernardino Le Fosse, a Rossano Scalo.

Francesco Pirillo