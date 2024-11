I Carabinieri hanno ascoltato i familiari della malcapitata per ricostruire l'accaduto. Un episodio simile si era verificato la settimana scorsa a Montalto Uffugo, sempre nel Cosentino

Ancora un'imprudenza costata cara. Una giovane donna di San Marco Argentano ha riportato gravi ustioni sul 30% del corpo dopo aver tentato di accendere il fuoco nel camino di casa utilizzando dell'alcol. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di oggi e ha sconvolto la comunità del Comune cosentino. Dopo la chiamata al 118, nel giro di pochi minuti, è partito da Cosenza l'elisoccorso atterrato alla stadio comunale. La ragazza è stata trasferita in un ospedale specializzato per il trattamento delle ustioni. I Carabinieri hanno ascoltato i familiari della malcapitata per ricostruire l'accaduto.

Un episodio del tutto analogo si era verificato la settimana scorsa a Montalto Uffugo, sempre in Provincia di Cosenza. Anche in questo caso, a rimanere ferita era stata una giovane donna.