Ha tentato di accoltellare il medico allertato dei Carabinieri che lo avevano bloccato dopo che aveva minacciato gli avventori di un bar. E' accaduto a San Sosti dove i militari della locale stazione carabinieri hanno arrestato un 38enne del posto.





Gli uomini dell'Arma, su richiesta di alcuni passanti, erano intervenuti perché l'uomo, con precedenti per reati contro la persona, in stato di evidente alterazione psico-fisica, minacciava i clienti del bar per futili motivi. In un primo momento i carabinieri erano riusciti a calmare il 38enne che però, all'avvicinarsi del personale medico del 118 che nel frattempo era stato allertato dai militari, ha tentato di aggredire il medico con un coltello a scatto, estratto improvvisamente dalla tasca anteriore destra del pantalone.

Grazie alla pronta reazione dei militari, che non hanno riportato alcuna conseguenza, l'uomo è stato bloccato, disarmato e tratto in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, per poi essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. L'arma rinvenuta è stata sottoposta a sequestro. L'arrestato, così come disposto dalla procura di Castrovillari è stato immediatamente rimesso in libertà per poi essere trasportato all'ospedale civile di Vibo Valentia, dov'e' ora ricoverato nel reparto di psichiatria per le cure del caso. (AGI)