La loro auto si sarebbe scontrata con un veicolo che procedeva in direzione opposta. Al vaglio degli inquirenti la cause del sinistro

La lunga scia di sangue sulle strade calabresi non si arresta. Intorno alle 6 di questa mattina un giovane ha perso la vita in un incidente avvenuto a Scalea, in località La Bruca, zona periferica della cittadina che confina con Santa Maria del Cedro. La vittima, A. M., 24 anni, viaggiava insieme a un amico, rimasto ferito. L'auto su cui viaggiavano i due amici, avrebbe impattato contro un mezzo proveniente dalla corsia opposta.

Avviate le indagini

Tra le cause alla base dell'incidente, forse, anche le cattive condizioni dell'asfalto, reso viscido dalla pioggia caduta nella notte. L'impatto è stato fatale e non ha lasciato scampo al 24enne. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, era già deceduto e ai sanitari non è rimasto che constatarne la morte. Sul posto, è giunta anche una pattuglia di carabinieri della compagnia di Scalea, diretta dal capitano Andrea D'Angelo. A loro è affidato il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro ed accertarne le cause.