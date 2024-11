Personale del Commissariato di Rossano della Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato I.M. di 31 anni per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato sorpreso mentre minacciava di morte la moglie dopo averla scaraventata a terra e trascinata sul pavimento per i capelli.



L'intervento degli agenti della Squadra volante è stato reso possibile dalla segnalazione anonima giunta al 113 da parte di un cittadino. Portata in ospedale, alla donna sono stati riscontrati traumi contusivi alla testa ed alla schiena ed è stata giudicata guaribile in 10 giorni. La donna in passato aveva già sporto denuncia contro il marito per maltrattamenti.