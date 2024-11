Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano si rivolge all'AssoComuni della Locride: «Non abbiamo bisogno di raccomandazioni della politica per essere ricevuti»

“Tornare a Roma e consegnare le fasce tricolori al Ministro dell'Interno Marco Minniti”. È l'appello del sindaco di Riace Mimmo Lucano all'AssoComuni della Locride, all'indomani dello scioglimento per mafia del Comune di Marina di Gioiosa.

«Non è possibile che persone della sensibilità di Sisì Napoli possano avere complicità o collaborazione con ambienti criminali - afferma il sindaco del paese dell'accoglienza- Non abbiamo bisogno di raccomandazioni della politica per essere ricevuti. Bastano le nostre facce e il nostro orgoglio». «Per Lucano Dobbiamo fare i conti con poteri forti e occulti che umiliano e decidono il destino della nostra gente. Essere solidali non basta più. Occorre fare altro».