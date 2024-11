Movente del gesto sarebbe da individuare in un diverbio avuto con la proprietaria e con il banconista dell’esercizio commerciale. Da qui la vendetta. Colto in fragranza si reato è stato arrestato e posto ai domiciliari

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Melito Porto Salvo, diretta dal Tenente Francesco Conigliaro hanno tratto in arresto, in flagranza, ritenuto responsabile del reato di incendio, Domenico Junior Feno (in foto) quarantaduenne, noto alle forze dell’ordine, pellarese.

L’uomo è stato infatti colto proprio nell’istante in cui, dopo aver cosparso di benzina la saracinesca e la veranda di pertinenza di un bar sito in Lazzaro di Motta San Giovanni, vi appiccava le fiamme.

Le forze dell’ordine venivano infatti attratti dal rifulgere di una fiammata che avvolgeva l’ingresso del bar “New Fashion Coffe” e notavano un uomo che si dava a precipitosa fuga. Tentativo di fuga risultato vano. Il malvivente è stato bloccato un centinaio di metri più avanti ed immediatamente dichiarato in stato d’arresto.

Necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme.



Accertato il movente del gesto che sarebbe da individuare in un diverbio avuto la stessa sera con la proprietaria e con il banconista dell’esercizio commerciale, circostanza nella quale non scoppiava una vera e propria lite solo grazie all’autocontrollo di quest’ultimi, che non rispondevano alle varie provocazioni dell’uomo. Questo il motivo della vendetta.

L’arrestato al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, è stato tradotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.