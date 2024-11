Dodici anni di carcere a ciascuno dei tre fratelli De Rose – Mattia, Massimo e Alessandro – accusati del tentato omicidio avvenuto il 4 febbraio 2022 nei pressi di un bar di Diamante. Il tribunale collegiale di Paola ha emesso il verdetto di primo grado nei confronti degli imputati.

Il Comune di Diamante si era costituito parte civile vista la gravità del fatto. Il pubblico ministero di Paola aveva chiesto 10 anni per Mattia De Rose,15 anni per il fratello Massimo e 9 anni per l’altro fratello Alessandro. La sparatoria, secondo quanto ricostruito, sarebbe maturata al termine di una lite che avrebbe visto coinvolti gli imputati e altri due soggetti. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Cristian Cristiano, Francesco Santelli e Antonio Crusco.