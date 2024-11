Una storia di violenza che esplode nella vita e sui social, è quella che si sta consumando in queste settimane e vede coinvolto un giovane rendese e una ragazza cosentina. Entrambi non vivono più in Calabria, ma altrove. È la donna ad aver lanciato l’allarme su Instagram, pubblicando storie e post in cui si vede l’ex fidanzato su Tik Tok che la minaccia di morte.

La ragazza ha chiesto aiuto alla magistratura e alle forze dell’ordine perché teme per la sua vita, ricevendo l’apporto anche di personaggi noti nel mondo dei social come Giorgia Soleri, influencer e balzata agli onori della cronaca per la sua lunga storia con Damiano dei Maneskin, e la scrittrice Carlotta Vagnoli.

Nei suoi post e storie la ragazza ha taggato anche Le Iene e Striscia la Notizia. Di contro, il giovane rendese, per nulla intimorito dal tam tam mediatico in crescita, si è lanciato, sprezzante, in minacce volte a due magistrati dell’Antimafia. Il caso, secondo quanto si apprende, è gestito da una Procura molto importante che si sta già muovendo in riferimento alle annotazioni giunte dalla Calabria.