Il tempestivo arrivo dei carabinieri allertati da uno dei clienti presenti in quel momento ha consentito di bloccare la malvivente

Tutti gli articoli di Cronaca

PHOTO



I c a r a b i n i e r i d e l l a c o m p a g n i a d i C o s e n z a h a n n o a r r e s t a t o , i n f l a g r a n z a d i r e a t o , u n a d o n n a d i 3 7 a n n i , d i n a z i o n a l i t à r u m e n a , p e r r a p i n a . L a m a l f a t t r i c e h a a g g r e d i t o u n a s i g n o r a d i 4 0 a n n i d a v a n t i a l l o s p o r t e l l o a u t o m a t i c o , r i u s c e n d o a s o t t r a r l e l a c a r t a p o s t a m a t . N e l l a c o l l u t t a z i o n e l a r u m e n a s p i n g e v a l a p r o p r i a v i t t i m a a t e r r a , d a n d o s i p o i a l l a f u g a . I m m e d i a t a m e n t e p e r ò , a l l e r t a t a d a a l c u n i p a s s a n t i c h e a v e v a a s s i s t i t o a l l a s c e n a , è g i u n t a s u l p o s t o u n a p a t t u g l i a d e l l a r a d i o m o b i l e d e i c a r a b i n i e r i . I m i l i t a r i r i u s c i v a n o a b l o c c a r e l a r a p i n a t r i c e e d a c o n d u r l a n e g l i u f f i c i d e l l a s t a z i o n e c a r a b i n i e r i d i C o s e n z a . D o p o l e f o r m a l i t à d i r i t o è s t a t a t r a t t e n u t a n e l l e c a m e r e d i s i c u r e z z a a d i s p o s i z i o n e d a l l a P r o c u r a d i C o s e n z a . L a c a r t a p o s t a m a t s o t t r a t t a è s t a t a r e c u p e r a t a e r e s t i t u i t a a l l a l e g i t t i m a p r o p r i e t a r i a .