Principio di incendio al Cool Bay. Il noto lido del litorale lametino è stato fatto oggetto di un atto vandalico, culminato con un tentativo di incendio, nella notte tra martedì e mercoledì scorso, 9 dicembre. Secondo quanto si è appreso dalla denuncia, sporta dai proprietari della struttura, inaugurata lo scorso mese di agosto, alcuni ignoti avrebbero tentato di dare fuoco, utilizzando presumibilmente della diavolina, alla struttura in legno che ospita il bar, alla struttura, sempre in legno, in cui si trova il quadro elettrico e alla consolle del dj.

Secondo quanto si è appreso, a scongiurare il protrarsi della fiamme, sarebbe stata la natura ignifuga dei materiali utilizzati per la costruzione della struttura, che ha così riportato danni minimi. Il locale non è dotato di servizio di video sorveglianza e la guardiania apposita, quella notte, era assente a causa dell'allerta meteo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gizzeria Lido che hanno proceduto ai rilievi del caso e che hanno avviato le indagini su quanto accaduto. Secondo quanto riferito nella denuncia dai titolari della struttura, nessuna richiesta estorsiva o minaccia era pervenuta in precedenza.





Guglielmo Mastroianni