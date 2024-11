È stata sospesa la circolazione ferroviaria lungo la fascia tirrenica della Calabria a causa della scossa di terremoto di stamattina. La sospensione riguarda i treni che effettuano il servizio lungo la linea Paola-Rosarno, a Tropea e tra Lamezia Terme e Catanzaro Lido.

I tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs italiane) stanno effettuando la ricognizione a bordo di carrelli ferroviari lungo le linee interessate per verificare le condizioni dei binari. Sono stati istituiti bus sostitutivi per i passeggeri delle linee coinvolte dalla sospensione.

Disagi anche per i treni a lunga percorrenza

La sospensione del traffico ferroviario in Calabria a causa del terremoto di stamattina avrà inevitabilmente ripercussioni sui treni a lunga percorrenza che collegano la regione con Roma. Lo riferisce Rfi all'Ansa. Il blocco del traffico si protrarrà per circa due ore per consentire i controlli sui binari lungo la linea tirrenica. I convogli a lunga percorrenza coinvolti sono, in particolare, cinque. Si tratta di due Frecce e due Intercity e di un Italo, diretti a Roma, che sono stati bloccati a Reggio Calabria. Esclusa invece dalla sospensione la linea ferroviaria ionica, lungo la quale il traffico si sta svolgendo regolarmente.

AGGIORNAMENTO ORE 16:50



È tornata regolare la circolazione ferroviaria in Calabria che era stata sospesa dopo il terremoto di stamattina. Lo rende noto Rfi. Dopo la linea Tirrenica, sono state riattivate anche la Lamezia-Catanzaro Lido e la Eccellente-Rosarno, via Tropea. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) non hanno riscontrato alcun danno all'infrastruttura a conclusione della ricognizione della linea a bordo dei carrelli ferroviari partiti dalla stazione di Lamezia. Limitati nel percorso, complessivamente, 10 treni a lunga percorrenza e 16 regionali. Durante l'interruzione è stato attivo un servizio sostitutivo con bus.