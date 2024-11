Cambiare la foto del profilo con l'immagine di Tortora per sensibilizzare la Regione Calabria sulla necessità degli aiuti economici. È l'iniziativa social dell'assessore comunale Biagio Praino, che da qualche ora ha invocato l'intervento del presidente Roberto Occhiuto per le drammatiche conseguenze del nubifragio di giovedì scorso. Nel centro storico e nelle zone montane, particolarmente colpite dall'alluvione, ci sono case in parte distrutte o inagibili, auto accartocciate, strade impraticabili, muri crollati e guasti alle tubature dell'acqua. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco è servito a ripulire le zone montane dal fango e dai detriti in tempi brevissimi, ma ora il paesino altotirrenico, porta d'ingresso della Calabria, ha necessità di aiuti concreti. L'idea di Praino è di richiamare l'attenzione delle istituzioni regionali. Molti cittadini hanno già aderito all'iniziativa.

La situazione attuale

Al lavoro delle numerose squadre di vigili del fuoco giunte sul posto, in queste ore si è aggiunto il lavoro dei residenti che, armati di pala, hanno provato a ripulire da fango e detriti le proprie abitazioni e quelle dei vicini, mettendo in moto una vera e propria macchina di solidarietà. Le auto distrutte dall'alluvione e trascinate in strada sono state rimosse dalle gru, così come i tronchi d'albero e e alcuni animali rimasti uccisi dal temporale. Situazione un po' più complicata nelle frazioni montane, dove si registrano frane e smottamenti, che stanno creando ostacoli ai soccorsi. Il sindaco della città, Antonio Iorio, ha comunque assicurato in un video messaggio postato su Facebook che i lavori di ripristino sono a buon punto, anche se servirà qualche altro giorno di lavoro. Intanto, alcuni cittadini hanno richiesto l'istituzione di un fondo per i danni causati dal maltempo.